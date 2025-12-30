Tỉnh Quảng Ninh đang chứng minh quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững bằng cách từng bước chuyển đổi từ canh tác công nghiệp sang mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và tuần hoàn.

Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ nông nghiệp là một trong những nền tảng chiến lược trong phát triển bền vững. Việc thực hiện đồng bộ ba chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đã tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Trên tinh thần đổi mới và thích ứng, tỉnh đã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021-2025 của tỉnh ước đạt bình quân 3,62%/năm.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tiêu biểu như các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đông Triều là bước đi chiến lược nhằm hình thành nền nông nghiệp tri thức, thân thiện môi trường, tạo ra giá trị kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích, đồng thời trở thành mô hình mẫu trong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.