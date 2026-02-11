Tử vi năm 2026 tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 (Hỏa)

Đối với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, năm 2026 nhìn chung suôn sẻ và tốt lành. Vận trình công việc và cuộc sống cá nhân tiến triển ổn định, mang lại sự tự tin. Dù có gặp trở ngại nhỏ, nhưng mối quan hệ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người xung quanh sẽ giúp bạn vượt qua.

Tuy nhiên, sức khỏe cần được cảnh giác, đặc biệt chú ý đến những bệnh nhẹ do Bệnh Phù án ngữ để tránh tích tụ. Bạn nên duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, cân bằng và hạn chế thực phẩm sống, lạnh để bảo vệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (Thổ)

Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng trái chiều, chắc chắn sẽ gặp phải vô số trở ngại và thách thức do sự tương khắc giữa ngũ hành Thổ bản mệnh và ngũ hành Thủy của năm, gây ra nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Tuy nhiên, may mắn thay, họ lại có vận may dồi dào với sự giúp đỡ từ quý nhân, dần dần vượt qua khó khăn và mở ra bước ngoặt nếu giữ vững niềm tin và nỗ lực tích cực.

Tài vận ổn định, chủ yếu dựa vào thu nhập chính. Năm nay tốt nhất bạn nên tránh những hành vi rủi ro như vay mượn, làm người bảo lãnh hoặc đầu tư mù quáng để tránh những gánh nặng tài chính bất ngờ do Kiếp Tài mang lại.

Cần chú ý đến sức khỏe, sắp xếp hợp lý các hoạt động thường ngày và tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình, bạn bè để tăng cường vận may.

Tử vi năm 2026 tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 (Mộc)

Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có một năm Bính Ngọ 2026 thịnh vượng và phát triển vượt bậc nhờ mối quan hệ Thủy sinh Mộc, đặc biệt là trong sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ.

Đây là giai đoạn quan trọng để lập kế hoạch, triển khai các bước đột phá và tận dụng cơ hội được quý nhân phù trợ để thăng tiến, tăng lương, mở rộng kinh doanh.

Vận may tài chính cũng rất tốt, với thu nhập đều đặn ổn định và thu nhập phụ tăng nhẹ. Bạn cần khám phá các chiến lược quản lý tài chính hoặc đầu tư, vì cơ hội đầy hứa hẹn sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm, nhưng phải có cách tiếp cận thận trọng để tránh lòng tham.

Về giao lưu và kết nối, bạn cần rèn luyện tính tự giác và tránh xa rắc rối, không nên quá sa đà vào những nơi giải trí, điều này có thể làm tổn hại đến danh tiếng và sự nghiệp đã xây dựng.

Tử vi năm 2026 tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 (Kim)

Năm 2026 với tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có sự thăng trầm, là một năm đầy niềm vui nhưng cũng có cả nỗi buồn, với cả cơ hội lẫn thử thách. Dù đối mặt với những vấn đề khó khăn hoặc trở ngại bất ngờ, bạn không nên hoảng sợ. Quý nhân (Thái Dương) sẽ xuất hiện kịp thời giúp bạn vượt qua, thậm chí khơi dậy tiềm năng tiềm ẩn.

Về tình yêu, những người tuổi này sẽ trải qua những biến động cảm xúc đáng kể, cần giao tiếp, thấu hiểu và bao dung để duy trì một mối quan hệ bền chặt. Thiếu kiên nhẫn và tin tưởng có thể dễ dàng dẫn đến rạn nứt hoặc chia tay.

Nam nữ độc thân nên tích cực tăng cường vận đào hoa để sớm tìm được người bạn đời lý tưởng, nhưng cần có sự chân thành và tận tâm trong mọi mối quan hệ.

Tử vi tuổi Tỵ năm 2026 được nhận định có hung có cát, tốt xấu đan xen. Ảnh minh họa: Freepik

Tử vi năm 2026 tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 (Thủy)

Vận mệnh của tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 sẽ rất đáng chú ý trong năm 2026, hứa hẹn sự ổn định và đặc biệt là sự tiến bộ, đột phá đáng kể trong học tập. Nếu bạn có thể duy trì tâm trí minh mẫn và tư duy nhanh nhạy, kết quả học tập sẽ thành công đáng kể.

Tuy nhiên, cha mẹ và bản thân các em nên đặc biệt lưu ý đến vấn đề vui chơi quá mức (dễ nghiện trò chơi điện tử), nếu không kiềm chế đúng cách sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ học tập.

Sức khỏe nhìn chung khá tốt, nhưng cần duy trì thể lực và có chế độ ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ. Cha mẹ cần chú ý đến những thay đổi tâm trạng và trạng thái tinh thần của con để hỗ trợ tâm lý kịp thời, giúp các em duy trì thái độ tích cực.

Xem thêm: Tử vi tuổi Tỵ năm 2026: Sự nghiệp khởi sắc, sức khỏe cần được lưu tâm

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm