Vé xem U23 Việt Nam sớm lên cơn sốt ở Việt Trì

Sáng 2/5, trang web được ủy quyền phát hành vé các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 thông báo đã hết vé trận mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

Như vậy, chưa tới 1 ngày, vé online trận đấu rất được chờ đợi giữa chủ nhà và U23 Indonesia đã "cháy vé". Trước đó, nhiều người hâm mộ phàn nàn về việc truy cập hệ thống để mua vé gặp nhiều khó khăn bởi tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, hầu hết người mua chỉ có thể mua được vé có mệnh giá thấp nhất là 200 nghìn đồng (khán đài C, D).

Giá vé vòng bảng môn bóng đá nam trên sân Việt Trì có 3 mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng. Giá vé xem trận bán kết diễn ra ngày 19/5 dự kiến có 3 mệnh giá 300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng/vé. Trong khi đó, sân Thiên Trường (Nam Định) mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào xem các trận đấu tại bảng B.

Vé xem U23 Việt Nam ở SEA Games sớm lên cơn sốt

Theo kế hoạch, BTC tiếp tục bán vé qua đường công văn và bán trực tiếp tại quầy (8h ngày 3/5) tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Tại đây, mỗi khán giả được mua tối đa 2 vé trong một ngày thi đấu và được xem 2 trận.

Sau khi vé online được thông báo bán hết, người hâm mộ chỉ biết hy vọng mua vé được qua kênh truyền thống và... chợ đen. Chắc chắn sẽ có hàng nghìn người xếp hàng từ sáng sớm ngày 3/5 để sở hữu những tấm vé vào sân xem trận ra quân SEA Games của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, trên nhiều diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, vé trận U23 Việt Nam vs U23 Indonesia đang được đẩy lên cao, gấp 2-3 lần so với giá gốc. Đây là điều sớm được dự báo bởi sức chứa sân Việt Trì chỉ bằng một nửa so với sân Mỹ Đình, trong khi nhu cầu vào xem SEA Games của người hâm mộ rất lớn.

S.N