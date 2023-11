Vì sao thời tiết quá lạnh lại nguy hiểm hơn nhiều so với thời tiết quá nóng?

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí The Lancet (Anh), so với quá nóng, thời tiết quá lạnh nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhiệt độ thấp có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý về tim mạch và hô hấp do ảnh hưởng tới tuần hoàn máu.