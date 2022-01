Trong chuyến công tác tại TP.HCM, sáng 24/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an TP.HCM.

Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây tác động nặng nề, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo tham gia chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2021, lực lượng Công an đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong thời gian chính quyền và nhân dân thành phố gồng mình chống đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, với hơn 100 ngày đêm liên tục chiến đấu, vượt qua khó khăn, vất vả.

Chủ tịch nước ghi nhận, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, tỷ lệ tội phạm giảm hơn 11%, an ninh trật tự được đảm bảo. Công an thành phố đã nhanh chóng thích ứng, chuyển khó khăn thành cơ hội, tổ chức xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch; là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân.

Gửi lời chia sẻ, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cán bộ, chiến sỹ và gia đình các chiến sỹ đã hy sinh, bị thương trong cuộc chiến chống COVID-19, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác chế độ chính sách đối với các trường hợp này.

Giao nhiệm vụ cho Công an TP Hồ Chí Minh đảm bảo cho người dân thành phố đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh các lực lượng thù địch đang tiếp tục dùng mọi thủ đoạn chống phá; tình hình an ninh mạng, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó lường…tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh cần nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, ngăn chặn kịp thời; kiên quyết đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các biện pháp đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông; chủ động, nỗ lực đấu tranh kiềm chế, ngăn chặn các tội phạm ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, giết người, cướp tài sản thường xảy ra trong thời gian này.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh cần phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn bởi đây là những hành vi phi nhân tính; đi ngược với đạo đức xã hội cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Năm 2021, ngay sau khi dịch bùng phát trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống trong các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quân khu 7 triển khai kịp thời nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch theo phương châm “5 tại chỗ”1.

Thực hiện phương châm chỉ đạo “bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Sở Chỉ huy điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch tại Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu thành lập và xây dựng quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19 do Thành phố quản lý. Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động đề xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện 13 nhóm giải pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19; thiết lập và phục vụ tại 62 bệnh viện điều trị COVID-19; trong đó, lực lượng quân sự phục vụ, quản lý 20 bệnh viện, 08 khu cách ly, với hơn 6.000 giường bệnh điều trị cho người dân.

Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tập trung lực lượng tổ chức, quản lý, duy trì nghiêm quy định và tham gia phục vụ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và thực hiện giãn cách xã hội. Tổ chức thực hiện chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng địa chỉ” tặng quà đến từng hộ gia đình để “nhường cơm, sẻ áo”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua; phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao các nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 100 ngày chống dịch trên địa bàn thành phố; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Quân khu 7 nói chung, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; quản lý kỷ luật, rèn luyện chính quy, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết; tiếp tục làm tốt công tác giúp đỡ nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hậu phương Quân đội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…Sau Tết, khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, tiếp tục các cách làm sáng tạo, xây dựng tốt khu vực vực phòng thủ, đạt thành tích cao và toàn diện hơn nữa trong năm 2022, Chủ tịch nước yêu cầu.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận được:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh.

