Thời sự icon 06/12/2021 06/12/2021

Kỷ luật đối với 4 cán bộ là Phó Thủ trưởng Thường trực và nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; nguyên Giám thị, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam.