Những năm gần đây, kỳ thi vào lớp 10 công lập luôn là mối quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh. Áp lực chủ yếu đến từ tỷ lệ cạnh tranh cao khi số lượng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập không đáp ứng hết nhu cầu của học sinh tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, nhiều môn thi, đặc biệt là Ngữ văn, được ra theo hướng mở, chú trọng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra kiến thức thuộc lòng, khiến không ít thí sinh cảm thấy áp lực trong cuộc đua vào trường theo nguyện vọng.

Chị Nguyễn Thị Tiện cho biết gia đình có hai con, cháu lớn đang học năm thứ hai đại học, còn con út năm nay dự thi vào lớp 10. Đứng chờ con suốt thời gian làm bài tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, Hà Nội), chị không giấu được sự hồi hộp.

"Khi con lớn thi đại học, tôi còn không lo lắng như bây giờ vì con có nhiều lựa chọn. Nếu không đỗ đại học, con có thể học nghề hoặc theo học các trường trung cấp. Nhưng kỳ thi vào lớp 10 thì khác. Nhiều lúc tôi động viên con bình tĩnh, tự tin làm bài, nhưng người run lại là mình. Tôi có cảm giác những năm gần đây, thi vào lớp 10 còn áp lực hơn cả thi đại học", chị Tiện chia sẻ.

Chị Ngọc Châu cũng cùng quan điểm về độ khó của kỳ thi vào lớp 10.

Chị Châu cho biết con có học lực khá ổn định ở hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, nhưng môn Toán từng là nỗi lo lớn của gia đình. Để chuẩn bị cho kỳ thi, chị cho con theo học thêm hai lớp Toán và thường xuyên động viên, nhắc nhở để con cố gắng mà không quá áp lực.

"Có giai đoạn điểm Toán của cháu chỉ khoảng 3 điểm. Hiện kết quả đã cải thiện lên mức 7-8 điểm nhưng tôi vẫn rất sốt ruột", chị chia sẻ.

Trong suốt thời gian con làm bài thi, chị Châu cũng túc trực trước cổng trường, không rời đi nửa bước.

Trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 (30/5), rất đông phụ huynh lựa chọn chờ con ngay bên ngoài điểm thi, gương mặt không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Để bảo đảm sức khỏe và giúp con có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất trong những ngày thi, chị Trần Minh Trang đã thuê phòng khách sạn gần điểm thi để con nghỉ trưa.

"Tôi chỉ mong con giữ được tâm lý thoải mái. Còn đỗ vào trường nào, bố mẹ cũng đều vui và hài lòng", chị chia sẻ.

Nụ cười rạng rỡ chỉ thực sự hiện trên gương mặt của các vị phụ huynh khi con em họ bước ra khỏi điểm thi và báo kết quả làm bài tốt.

Đứng chờ con bên ngoài điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên, chị Yến (40 tuổi) liên tục bày tỏ sự lo lắng với chồng. Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay, cả hai vợ chồng chị đều sắp xếp công việc để đồng hành cùng con.

Chị Yến cho biết càng gần ngày thi, chị càng hồi hộp, nhiều đêm mất ngủ vì nghĩ đến việc học và thi cử của con. "Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy mình đang ngồi học cùng con", chị chia sẻ.

Theo chị, gia đình luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất để con tự tin làm bài và hướng tới nguyện vọng vào Trường THPT Việt Đức.

Cùng chung tâm trạng với nhiều phụ huynh khác, anh Hữu Thanh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên đưa con đi thi vào lớp 10 nên không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Suốt thời gian qua, gia đình luôn động viên để con giữ tâm lý thoải mái và tự tin hướng tới nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Anh Thanh cho biết còn chuẩn bị một tấm bảng cổ vũ cùng nhiều phần quà dành tặng con sau khi hoàn thành kỳ thi.

"Thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều", anh chia sẻ.