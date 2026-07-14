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Thứ Ba, 14/07/2026 - 06:32

Xem chiến đấu viên lực lượng đặc công huấn luyện nhảy dù từ độ cao gần 1.000m

Kiều Oanh

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Thuộc đơn vị sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, các chiến đấu viên thuộc Binh chủng Đặc công luôn phải thực hiện các bài huấn luyện khắt khe như nhảy dù.

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