Xem lính đặc công, không quân tác chiến đổ bộ đường không, chiếm lĩnh trận địa

Giữa cái nắng gắt của mùa hè Hà Nội, các chiến sĩ thuộc lực lượng đặc công và lực lượng không quân huấn luyện thực hành đổ bộ đường không.