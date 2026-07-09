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Thứ Năm, 09/07/2026 - 06:48

Xem lính đặc công, không quân tác chiến đổ bộ đường không, chiếm lĩnh trận địa

Kiều Oanh

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Giữa cái nắng gắt của mùa hè Hà Nội, các chiến sĩ thuộc lực lượng đặc công và lực lượng không quân huấn luyện thực hành đổ bộ đường không.

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