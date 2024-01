Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 15 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân 2024 (từ ngày 11/1- 24/1) CSGT toàn quốc đã xử phạt hơn 40 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT cũng đã tuyên truyền với hơn 500 chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường... ký cam kết không vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vận động người đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, tạo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết, lực lượng CSGT Công an các địa phương sẽ tập trung bố trí lực lượng phương tiện, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết" để bảo đảm giao thông thông suốt và phòng ngừa tai nạn giao thông. Đặc biệt, tiếp tục xử lý nghiêm các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.