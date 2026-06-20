Đứng đầu danh sách là hai thí sinh cùng đạt 29,75 điểm xét tuyển là Nguyễn Lê Thu Trúc (Trường THCS Nguyễn Văn Tố) và Chung Diệu Anh (Trường THCS Mỹ Thạnh). Cả hai đều được cộng điểm ưu tiên nên có tổng điểm xét tuyển cao nhất.

Xếp tiếp theo là Lê Nguyễn Anh Thư (THCS Lý Phong) với 29,5 điểm và Phương Gia Khải (THCS Văn Đôn) với 29 điểm.

Đáng chú ý, em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 khi đạt tổng điểm ba môn cao nhất trong số các thí sinh không được cộng điểm ưu tiên. Phúc đạt 8,75 điểm Ngữ văn, 10 điểm Toán và 10 điểm Ngoại ngữ, tổng 28,75 điểm.

Ngoài Nguyễn Đăng Phúc, nhóm đạt 28,75 điểm còn có Vương Hoàng Yến (THCS Nguyễn Trãi), Nguyễn Minh Luân (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa), Đỗ Huỳnh Nguyên Bình (THPT Nam Sài Gòn), Trịnh Gia Kiệt (THCS Nguyễn Du, quận 1) và Lê Trương Phú Hưng (THCS Nguyễn Hữu Thọ).

Danh sách 11 thí sinh có điểm xét tuyển lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2026.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi, là kỳ thi đầu tiên sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính. Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và chương trình tích hợp.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) phải xác nhận nhập học trực tuyến từ nay đến 16h ngày 23/6.

Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để nhà trường thực hiện xác nhận hồ sơ theo quy định.

Sở GD-ĐT lưu ý, phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là từ chối nhập học vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp và chuyển sang chờ xét tuyển lớp 10 thường.

Cũng từ nay đến 16h ngày 23/6, học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS nơi đang theo học. Các trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục đăng ký, đồng thời bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn thuận lợi.

Sở GD-ĐT cho biết, căn cứ số lượng hồ sơ nhập học thực tế và kết quả xét tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng, đơn vị sẽ tính toán lại chỉ tiêu lớp 10 đại trà của từng trường THPT. Điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ được công bố sau khi hoàn tất việc xét tuyển bổ sung từ kết quả phúc khảo.

Theo kế hoạch, kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30/6.

Trong các ngày 1-2/7, Sở GD-ĐT sẽ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) đối với những thí sinh được điều chỉnh tăng điểm sau phúc khảo (nếu có).