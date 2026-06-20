Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn - giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Tấn Phát được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977. Từ năm 2003 đến tháng 10/2019, ông công tác trong lĩnh vực giảng dạy và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc gia TPHCM. Cuối năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Người tiền nhiệm của ông Phát là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, xin thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM hiện gồm Giám đốc Nguyễn Tấn Phát và các Phó giám đốc: Nguyễn Bảo Quốc, Dương Trí Dũng, Lê Thụy Mỵ Châu, Huỳnh Lê Như Trang, Nguyễn Thị Nhật Hằng, Nguyễn Văn Phong, Trương Hải Thanh, Trần Thị Ngọc Châu và Nguyễn Kế Toại.

Sau sáp nhập, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước với 3.590 cơ sở giáo dục, hơn 2,6 triệu học sinh và trên 133.000 cán bộ, giáo viên. Hiện thành phố có 168 phường, xã và đặc khu.