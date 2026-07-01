Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà Bộ GD-ĐT công bố, ở khối C, thí sinh Nguyễn Thanh Bình (số báo danh 01002344, sinh năm 2006) trở thủ thủ khoa toàn quốc với tổng 28,75 điểm (trong đó điểm Văn 9,25; Lịch sử 9,5 và Địa lý 10). Tuy nhiên, đây là thí sinh tự do, sinh năm 2006 (tức hơn 2 khóa so với lứa học sinh tốt nghiệp năm nay). Thí sinh này đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội, vốn là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk.

Tương tự, ở khối D07, thí sinh Phạm Đức Minh (số báo danh 01071371, sinh năm 2007) cũng trở thành thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 29,5 (trong đó, điểm Toán 10, Hóa học 9,75 và Tiếng Anh 9,75). Đây cũng là một thí sinh tự do, sinh năm 2007, hơn 1 khóa so với lứa tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh này đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội và vốn là cựu học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.

Năm nay, cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm, gồm 1 thủ khoa khối A và 4 thủ khoa khối B.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…









