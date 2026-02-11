Ngắm mùa mai anh đào Đà Lạt, Lâm Đồng

Từ trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gần 1 tháng, Đà Lạt đã được nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào, tạo nên khung cảnh mộng mơ, đẹp mắt. Nơi đây là địa điểm du xuân được nhiều du khách lựa chọn bậc nhất tại khu vực miền Trung cũng như trên cả nước.

Người dân địa phương nhận xét, mai anh đào năm nay bung nở dày, đồng loạt, sắc hồng rực rỡ hơn nhiều mùa trước.

Tại các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản, mai anh đào vẫn nhuộm hồng vỉa hè. Đặc biệt, tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn giữ được vẻ đẹp lãng mạn với hai hàng mai anh đào nở dày, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng phố núi.

Không chỉ trong trung tâm, khu rừng Mộng Đào Nguyên dưới chân núi Lang Biang cũng vào mùa mai anh đào nở rộ.

Mùa hoa mai anh đào năm nay được xem là đẹp nhất trong chục năm trở lại đây. Ảnh: Nguyen Thanh Luan

Đà Lạt vào dịp Tết thường có thời tiết se lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 15-20 độ C, không lạnh buốt như miền Bắc hay nóng bức như miền Nam. Đây là thời tiết lý tưởng để du xuân, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ngắm pháo hoa, đón Tết ở Đà Nẵng

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến lớn như Agoda và Booking cho thấy, Đà Nẵng vẫn là điểm đến có sức hút mạnh bậc nhất cả nước dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh lợi thế về biển và cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn ghi dấu ấn nhờ các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch tâm linh được tổ chức xuyên suốt trong dịp Tết, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm truyền thống của du khách. Các lễ hội có thể kể đến như: Hội chợ Xuân 2026; Lễ hội Tết dân gian An Hải; Không gian Tết cổ truyền; Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026...

Trình diễn pháo hoa ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 6 địa điểm trên toàn thành phố Đà Nẵng.

Nha Trang, Khánh Hòa

Tương tự Đà Nẵng, Nha Trang cũng sở hữu biển đẹp, ấm áp và tung rất nhiều sự kiện hấp dẫn để du khách du xuân dịp đầu năm mới. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, chuỗi hoạt động Tết năm nay kéo dài từ ngày 20/1 đến ngày 3/3/2026 (tức mùng 2 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng).

Không khí Tết tại Nha Trang sẽ sôi động nhất trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20/2 với loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn như: chương trình ca múa nhạc, thời trang đặc biệt "Mừng Đảng - Mừng xuân, mừng đất nước đổi mới"; "Mùa xuân mới"; "Giai điệu tình yêu"...

Nếu yêu thích khám phá, du khách có thể dành thời gian để ghé thăm đảo Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre - nơi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, không nhà cao tầng, không nhà nghỉ; làng chài Trí Nguyên (Hòn Miễu) bình yên, cách đất liền chỉ 15-20 phút đi tàu dân sinh - nơi lý tưởng để thưởng thức hải sản tươi; làng chài Ninh Vân cách Nha Trang khoảng 60km để "sống chậm, chữa lành".

Đảo Bích Đầm là địa điểm du lịch gây sốt trên mạng xã hội, hấp dẫn du khách tìm tới để trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình. Ảnh: Lê Duy Hải

Khám phá Măng Đen, Quảng Ngãi

Tới Măng Đen vào dịp tết Nguyên đán, ngoài tận hưởng không khí trong lành, se lạnh, ngắm mùa hoa mai anh đào, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội đường phố xuân Bính Ngọ 2026 (mùng 3 Tết), chương trình nghệ thuật xuyên Tết (mùng 2 đến mùng 6 Tết), múa cồng chiêng...

Yêu khám phá thiên nhiên hoang sơ, du khách có thể ghé thăm làng du lịch Vi Rơ Ngheo - "thiên đường chữa lành" với sắc hoa rực rỡ, homestay mộc mạc và văn hóa Xơ Đăng đặc sắc. Đặc biệt, ngôi làng được mệnh danh là "siêu sạch", quanh năm khoác lên mình những màu hoa rực rỡ như đỗ quyên, mua tím, địa lan...

Làng Vi Rơ Ngheo có 64 hộ dân với hơn 300 người dân đang sinh sống. Ảnh: Đô Đô

Tới đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã như cơm lam, rượu cần, cá suối, rau rừng, thịt gác bếp, ếch nướng ống tre… và hòa mình vào văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, cùng bà con trải nghiệm làm ruộng, đi rừng, bắt cá, chăn trâu.

Nếu là người mê leo núi, đây sẽ là nơi lý tưởng để cùng bà con khám phá những ngọn núi đẹp quanh làng, ngắm hoa địa lan, đỗ quyên rừng khoe sắc.

Làng Kon Tu Ma cũng là một bản làng yên bình để du khách "chữa lành" khi tới Măng Đen. Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc và nét truyền thống, Kon Tu Ma còn gây ấn tượng với hàng chục nhà sàn "siêu nhỏ" bằng tre, gỗ, nằm rải rác từ ngoài đồng, góc vườn đến bìa đồi.

Những bức ảnh check-in với kho lúa ở Kon Tu Ma gây sốt mạng xã hội.

Ảnh: Minh Lê