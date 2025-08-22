Trên đảo Trí Nguyên có làng chài cùng tên – ngôi làng nhỏ yên bình, không ồn ào, tấp nập, vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, dân dã. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên nơi biển đảo.

Phạm Tuấn Tú – một bạn trẻ làm du lịch ở Khánh Hòa – gọi làng chài Trí Nguyên là “nơi chữa lành”. Mỗi khi rảnh, Tú thường lên tàu dân sinh ra đảo để tận hưởng không khí trong lành, nhìn ngắm nhịp sống hiền hòa của bà con làng chài.

"Cách di chuyển ra đảo rất thuận tiện và rẻ. Du khách tới bến đò dân sinh Phú Quý, Nha Trang. Cứ 10 phút sẽ có một chuyến tàu dân sinh ra đảo, phí 5.000 đồng/người/lượt, trải nghiệm như người dân địa phương", Tú cho biết.

Nếu đi nhóm đông, du khách có thể đặt ca-nô riêng, thời gian di chuyển chỉ 5-10 phút.

Làng Trí Nguyên cách trung tâm Nha Trang chỉ 15-20 phút đi tàu. Ảnh: Tuấn Tú

Bước chân lên đảo, du khách sẽ bắt gặp ngay khu chợ hải sản tấp nập. Hải sản thường được đánh bắt trong đêm, mang vào bán từ sáng sớm nên luôn tươi rói.

Trong chợ, các hàng quán giản dị bày bán bánh căn, bánh xèo, bún cá, bún riêu… giống hệt một khu chợ quê. Xung quanh còn có hàng chè, nước dừa, trái cây và nông sản địa phương.

"Các món ăn ở đây giá 5.000, 10.000 đồng, rất rẻ. Mỗi bát bún khoảng 20.000 đồng", Tú cho biết. "Du khách nên mang tiền mặt ra đảo vì bà con thường không nhận chuyển khoản", anh nói thêm.

Hàng quán trên đảo khiến du khách như trở về tuổi thơ. Ảnh: Tuấn Tú

Du khách có thể thong dong dạo quanh làng chài trên đảo. Hiện hòn đảo đã có các công trình trường học, thêm nhiều nhà cao tầng, nhà nghỉ phục vụ du khách nhưng cũng còn đó những ngôi nhà mái tôn thấp, cũ, giản dị, những con ngõ nhỏ bình yên phủ hoa giấy đỏ rực, nối ra bờ biển xanh như ngọc.

Những góc nhỏ bình yên trên đảo. Ảnh: hbt.79

"Mình thích nhất là những con đường nằm sát biển, đẹp chẳng kém hình ảnh trong những bộ phim Hàn Quốc. Phía xa là những chiếc thuyền thúng, tàu cá đủ màu sắc, neo đậu bình yên. Chiều muộn, mình hay mua một cốc cà phê rồi ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống", Tú chia sẻ.

Làng chài Trí Nguyên là nơi Tú chọn để "trốn phố" mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh: Tuấn Tú

Người dân trên đảo nuôi nhiều lồng bè hải sản với đủ loại như tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá mú, cá bớp… Tú cũng thường cùng bạn lên tàu ra đảo để thưởng thức hải sản trên các nhà bè tươi rói, giá cả lại hợp lý.

Hải sản ở đảo Trí Nguyên rất đa dạng với nhiều món hấp dẫn như gỏi sứa, tôm hùm nướng, ốc hương, gỏi cá mai...

Một điểm tham quan nổi tiếng khác là thủy cung Trí Nguyên, với thiết kế hình con tàu khổng lồ vươn sát biển. Bên trong có tầng hầm với 4 bể cá, tái hiện sinh động một “đại dương thu nhỏ” với hàng trăm loài sinh vật biển. Du khách nên ghé thăm từ 8h đến 16h để có trải nghiệm trọn vẹn.