Làng chài Bích Đầm

Đảo Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre, Khánh Hòa. Nơi đây hoang sơ, bình yên: Không có nhà cao tầng, không có nhà nghỉ, khách sạn sang trọng, không tiếng còi xe ồn ã, nhịp sống của người dân chậm rãi. Nơi đây thậm chí vẫn chưa có điện lưới, nên nhà dân không có điều hòa.

Thời gian di chuyển ra đảo bằng ca nô khoảng 30 phút, bằng tàu dân sinh hơn 1 tiếng. Ngay khi ca nô cập bến, hiện ra trước mắt những vị khách phương xa là nước biển xanh trong, những mái nhà làng chài bình dị, những con đường nhỏ uốn lượn quanh co dưới bóng cây râm mát.

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bích Đầm hấp dẫn du khách. Ảnh: Thiều Sang

Hòn đảo nhỏ nhưng có nhiều di tích lịch sử như đình Bích Đầm, miếu An Thanh, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn và hải đăng Hòn Lớn. Du khách muốn ở lại qua đêm chủ yếu ngủ nhà dân, chi phí từ 100.000 đồng/người. Ban đêm, nếu nước cạn du khách có thể ra biển soi ốc, cá, tôm, đi câu mực.

Tới Bích Đầm, du khách đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon do bà con khai thác, nuôi trồng như tôm, cá mực, nhum... Đồ ăn trên đảo có giá cả phải chăng.

Hòn đảo có nhiều góc chụp ảnh đẹp như trong phim. Ảnh: Ninh Thái Thái/Lê Duy Hải

Làng chài Ninh Thủy

Đây là làng chài ven biển thuộc phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ninh Thủy bao gồm 4 thôn: Ngân Hà, Bá Hà, Mỹ Lương và Thủy Đầm. Nơi đây nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước trong xanh và đặc biệt là khu chợ cá tấp nập mỗi sớm mai, hấp dẫn du khách ghé thăm, khám phá.

Làng chài Ninh Thủy tấp nập mỗi sớm bình minh. Ảnh: Khang Ocean

Cứ 4-5h sáng, những chiếc thuyền đánh cá tấp nập trở về bờ.

Đủ loại hải sản tươi ngon vừa đánh bắt được bày bán tại chợ, từ những loài cá quen thuộc như cá thu, cá ngừ, cá chim... đến những loại hiếm như tôm hùm, mực ống, bào ngư... Khu chợ nhộn nhịp tiếng người bán người mua. Du khách có thể mua mực tươi, cá biển nhỏ và mang đến các quầy bánh xèo trong làng chế biến, thưởng thức nóng hổi.

Làng chài Sơn Hải

Làng chài Sơn Hải thuộc địa phận xã Phước Dinh, Khánh Hòa (trước đây là huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Làng còn được biết đến với tên gọi là "làng chạy gió", xuất phát từ việc quanh năm đối mặt thời tiết khắc nghiệt - nắng nóng gay gắt và những cơn gió biển dữ dội. Nhưng ngôi làng lại rất đẹp khi có những đồi cát trải dài, nhấp nhô, uốn lượn. Bờ biển trước làng trong xanh, đầy ắp hải sản tươi ngon.

Làng chài Sơn Hải rất bình yên nhưng chưa có nhiều dịch vụ du lịch. Ảnh: Huỳnh Gia Linh

Tới đây, du khách có thể tham quan những địa điểm nổi bật như ngọn hải đăng Mũi Dinh, Đồi cát Sơn Hải… hay dậy sớm đón bình minh, đi chợ hải sản, ngắm nhìn cuộc sống của bà con làng chài dân dã.

Làng chài Trí Nguyên

Làng chài này nằm trên đảo Trí Nguyên (Hòn Miễu) - hòn đảo gần bờ nhất trong số các đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Nơi đây cách đất liền chỉ hơn 1km, tương đương 15-20 phút di chuyển bằng tàu dân sinh.

Làng chài nhỏ yên bình, không ồn ào, tấp nập, vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, dân dã. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên nơi biển đảo. Để ra đảo, du khách tới bến đò dân sinh Phú Quý, Nha Trang. Cứ 10 phút sẽ có một chuyến tàu dân sinh ra đảo, phí 5.000 đồng/người/lượt.

Những góc nhỏ bình yên trên đảo. Ảnh: hbt.79/Tuấn Tú

Trên đảo có khu chợ quê bày bán bánh căn, bánh xèo, bún cá, bún riêu, chè, nước dừa... với giá 5.000-20.000 đồng, rất rẻ.

Người dân trên đảo nuôi nhiều lồng bè hải sản với đủ loại như tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá mú, cá bớp… tươi rói, giá cả hợp lý.

Làng chài Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa (trước là tỉnh Ninh Thuận) là điểm đến hấp dẫn du khách thời gian gần đây nhờ cảnh quan ấn tượng, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Tại đây có làng chài cùng tên cung cấp nhiều dịch vụ từ homestay đến các nhà hàng hải sản, cửa hàng lưu niệm, điểm bán tour khám phá vịnh. Người dân nơi đây hiền lành, chất phác, vừa làm ngư dân vừa làm du lịch. Buổi sáng, du khách có thể đi bộ dọc bờ kè, ngắm nhìn không khí làng chài náo nhiệt mua bán sớm bình minh. Sau đó, du khách thuê thuyền, ca nô để đi vòng quanh vịnh, khám phá những hòn đảo nhỏ hay hang động bí ẩn.

Tại làng chài có nhiều hải sản hấp dẫn như tôm hùm, mực, ốc tươi ngon, giá phải chăng.

Vĩnh Hy về đêm. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật