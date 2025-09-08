Vài năm gần đây, làng chài Phước Đồng và cù lao Mái Nhà ở Ô Loan trở thành điểm đến cho du khách yêu thích vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ. Những video về cảnh bình minh khi ghe thuyền bà con tấp nập về bờ hay làng chài Phước Đồng tĩnh lặng trong chiều hoàng hôn thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Tại làng chài, những homestay xuất hiện dày hơn để phục vụ nhu cầu du khách. Nhưng điểm được du khách khen ngợi là ngôi làng vẫn giữ nét dung dị, không thương mại hóa vội vàng, phù hợp để họ "trốn phố, sống chậm".

Làng chài nằm uốn mình theo bờ biển. Ảnh: Thừa Hòa

Nam du khách Thừa Hòa (27 tuổi, Bắc Ninh) đã có 4 ngày 3 đêm trải nghiệm cuộc sống ở làng chài Phước Đồng trong hành trình đi khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Theo Hòa, làng chài này nằm không quá xa các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên cũ như Hòn Yến, Bãi Xép, Gành Đá Đĩa, cầu gỗ Ông Cọp… Do đó du khách có thể kết hợp lịch trình khám phá.

Chàng trai dành trọn 2 ngày để "sống chậm" ở làng chài thay vì khám phá nhiều điểm đến. Anh thuê một căn homestay nằm sát biển, cửa kính lớn, nơi có thể ngắm trọn bình minh đẹp tuyệt vời bên bờ biển.

Khung cảnh bình minh hay hoàng hôn ở làng chài đều rất đẹp. Ảnh: Thừa Hòa

5h sáng, không cần chuông báo thức, Hòa thức dậy bởi tiếng bà con ngư dân í ới gọi nhau đón những ghe thuyền đầy ắp cá tôm về bờ. Gọi là bến cá nhưng quy mô hoạt động của nơi này không quá rộng, chủ yếu chỉ có dân địa phương hoặc các thương lái trong vùng, thu mua phân phối đến các nhà hàng, quán ăn.

"Hải sản được đánh bắt trong đêm rồi bán lúc sáng sớm. Du khách mua ngay tại chỗ nên vừa tươi ngon vừa rẻ. Mình có thể nhờ luôn các cô bán đồ ăn gần chợ cá chế biến hoặc mang về homestay tự chế biến", Hòa nói.

Khung cảnh làng chài lúc sáng sớm hấp dẫn du khách. Ảnh: Thừa Hòa

Tới đây, du khách không nên bỏ qua món "mực nháy" - những con mực còn sống, tươi roi rói, trên thân xuất hiện những chấm sáng nhấp nháy, mang "hương vị biển cả" thơm ngon.

Chiều xuống, cả làng lại tập trung ra biển: người lớn gỡ lưới, chuyện trò, trẻ con thả diều, chơi xích đu. Hòa say sưa ngắm nhìn khung cảnh bình yên, dịu dàng ấy.

Hòa tới Phước Đồng vào mùa thấp điểm du lịch nên đây thực sự là nơi chữa lành lý tưởng. Ảnh: Thừa Hòa

Những quán ăn vặt ở làng chài "siêu rẻ". Hòa ngỡ ngàng khi bánh xèo chỉ 3.000-5.000 đồng/cái, to ú ụ, các món bún, bánh mì thì với 10.000-15.000 đồng đủ ăn no. "Buổi tối mình sẽ ra bãi biển ăn vặt. Với 50.000 đồng là có bàn đồ ăn đầy ắp. Món ăn đơn giản thôi nhưng ngon miệng, được hưởng gió mát lạnh, ngắm mặt biển bao la", Hòa kể.

Bàn đồ ăn vặt 50.000 đồng của Hòa tại làng chài. Ảnh: Thừa Hòa

Nếu Hòa tới làng chài Phước Đồng vào tháng 3, mùa thấp điểm du lịch thì gia đình chị Chử Thị Thúy Thoa (36 tuổi, Hà Nội) lại tới ngôi làng vào tháng 7 - thời điểm đông đúc nhất. Tuy vậy, gia đình 6 thành viên vẫn ấn tượng với sự thanh bình của làng chài này.

Buổi sáng, họ dậy sớm ngắm những đoàn thuyền, chọn mua hải sản tươi rói với giá "rẻ ngỡ ngàng", mang về homestay nhờ chế biến (chi phí 30.000 đồng/người).

"Mực, tôm nhỏ khi mua xong, mình mang ra mấy quán bánh xèo nhờ các cô đổ giúp, chỉ 3.000 đồng/chiếc mà đủ rau sống ăn kèm, nước chấm. Cả nhà ăn ngon lành và đều phải khen: Đây là bữa hải sản ngon nhất từng ăn", chị Thoa kể.

Bữa trưa đầy ắp hải sản tươi rói của gia đình chị Thoa tại làng chài Phước Đồng. Ảnh: Chử Thị Thúy Thoa

Từ làng chài, du khách có thể đi tàu đến cù lao Mái Nhà. Cù lao Mái Nhà rộng khoảng 1,2 km2, là hòn đảo nhỏ hoang sơ, không có nhà dân, sở hữu bãi biển trong veo thấy đáy, những bãi đá lớn nhỏ hình thù kỳ thú.

Chi phí tour qua đêm khoảng 650.000 đồng/người lớn, bao gồm ca-nô đưa đón, lều trại qua đêm, nước uống, bữa tối hải sản và bữa sáng, chơi thuyền SUP.

Du khách nên lưu ý, Phước Đồng là làng chài địa phương, chỉ mới làm du lịch nên không thể kỳ vọng quá cao vào các dịch vụ, thay vào đó bạn có thể hòa mình với thiên nhiên nguyên sơ, người dân chất phác. Bãi biển tại làng chài khá dốc nên du khách cân nhắc việc tắm biển, không nên tắm quá xa bờ để đảm bảo an toàn.