Cụ thể, số lượng học sinh đăng ký vào từng trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội năm 2026 như sau:

Số thí sinh đăng ký dự thi các trường THPT chuyên ở Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Cũng trong năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định các nguyện vọng sẽ được xét song song đồng thời cho đến hết các thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3.