Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái). Trong khi đó, năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS. Như vậy, có khoảng 22.000 học sinh Hà Nội không dự thi vào lớp 10 công lập năm 2026 (ít hơn năm ngoái 1.500 em).

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, ngoài các trường hợp được tuyển thẳng, đây thường là những học sinh không chọn con đường học THPT ở trường công lập, mà lựa chọn học nghề, đi du học, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên...

Năm 2025, số học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội không đăng ký dự thi lớp 10 công lập là hơn 23.500 (trong số khoảng 127.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS).

Năm nay, theo thống kê của VietNamNet, Trường THPT Yên Hòa vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách với tỷ lệ chọi 1/3,35 (cao hơn năm ngoái với tỷ lệ chọi là 1/2,44).

Xếp ngay sau về mức độ cạnh tranh suất vào lớp 10 cao là các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/3; THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tỷ lệ chọi 1/2,68. Các trường có tỷ lệ chọi cao lần lượt xếp sau là: Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng,...

Theo thống kê, có khoảng 22.000 học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm 2026. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cũng theo thống kê của VietNamNet, trong top 15 trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026, có 2 trường THPT đóng trên địa bàn phường Cửa Nam, gồm Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm và Trường THPT Việt Đức.

Với số lượng khoảng 125.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng để tổ chức thi.

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội có thêm 3 trường THPT công lập gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Việt Hùng (xã Việt Hùng) và Trường TH-THCS-THPT Minh Châu (xã Minh Châu). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập không chuyên là 79.533.

Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm những môn chuyên vào ngày 1/6.