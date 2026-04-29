Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2; 108.358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3.

Theo thống kê của VietNamNet, Trường THPT Yên Hòa vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách với tỷ lệ chọi 1/3,35 (cao hơn năm ngoái với tỷ lệ chọi là 1/2,44).

Xếp ngay sau về mức độ cạnh tranh suất vào lớp 10 cao là các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/3; THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tỷ lệ chọi 1/2,68. Các trường có tỷ lệ chọi cao lần lượt xếp sau là: Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng,...

Top 15 trường THPT công lập không chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:

Theo thống kê của VietNamNet, có thể thấy trong top 15 trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026, có 2 trường THPT đóng trên địa bàn phường Cửa Nam (gồm Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm và Trường THPT Việt Đức).

Tuy nhiên, thí sinh và phụ huynh lưu ý, tỷ lệ chọi trên đây mang tính chất tham khảo, bởi còn một lượng thí sinh đăng ký Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 khi trượt Nguyện vọng 1 có mức điểm đủ điều kiện xét Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 cũng sẽ tham gia "chọi" để giành suất vào lớp 10.

Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định các nguyện vọng sẽ được xét song song đồng thời cho đến hết các thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3.