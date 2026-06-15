Ngày 15/6, hội đồng chấm thi đã triển khai nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm công tác chấm thi được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Theo kế hoạch, công tác ráp phách, sơ đồ sẽ kéo dài đến hết ngày 17/6. Sau khi hoàn tất việc rà soát, đối chiếu dữ liệu, chậm nhất trước 17h ngày 19/6, dữ liệu điểm thi sẽ được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi để thực hiện các bước công bố kết quả.

Với tiến độ hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trước ngày 19/6.

Báo VietNamNet sẽ hướng dẫn thí sinh và phụ huynh cách tra cứu kết quả.

Dự kiến, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và chương trình tích hợp sẽ được công bố sau đó khoảng 1-2 ngày để học sinh hoàn tất thủ tục nhập học. Điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập dự kiến được công bố sau đó từ 1-2 tuần, nhưng vẫn trong tháng 6.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm nay là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có hơn 151.000 thí sinh dự thi, trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh. Đây đều là những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, với số lượng thí sinh cao nhất trong các địa phương.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ một tuần, khiến áp lực tổ chức đối với ngành giáo dục thành phố tăng cao. Từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, bảo đảm an ninh, an toàn đến vận chuyển, bảo mật đề thi, tổ chức coi thi và chấm thi đều phải triển khai liên tục.

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành giáo dục TPHCM tiếp tục triển khai công tác chấm thi và xử lý dữ liệu theo tiến độ quy định. Với số lượng thí sinh thuộc nhóm cao nhất cả nước, các khâu chấm thi, xử lý dữ liệu và công bố kết quả đang được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy trình và quy chế của Bộ GD-ĐT.