Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gây bất ngờ khi có tới 19 thí sinh cùng đạt 29,75 điểm khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Trong đó, Bắc Ninh chiếm tới 13 thủ khoa khối C cả nước.

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT công bố, Bắc Ninh có số bài thi môn Văn đạt điểm từ 9,5 trở lên ở mức rất cao.

Lý giải điều này, đại diện Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, đối với môn Ngữ văn, Sở GD-ĐT đã tổ chức 2 hội nghị hướng dẫn tổ chức dạy và học, xây dựng ngân hàng đề ôn tập, phân tích cấu trúc, ma trận đề Ngữ văn trong các năm gần đây để xác định kiến thức, kĩ năng cần trang bị cho học sinh.

Sở cũng tổ chức 25 hội nghị làm việc với các trường THPT, các cụm trường THPT, trung tâm GDTX, GDNN để đánh giá kết quả triển khai giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh này cũng xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố toàn quốc về điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT với 7,21 điểm. Vị trí này tương đồng với năm 2023 và tăng hơn 1 bậc so với năm 2022.

Phổ điểm môn Văn và thống kê số lượng các bài thi ở từng mức điểm của thí sinh Bắc Ninh. Đồ họa: Xuân Tiến

Cũng theo vị đại diện này, nhiều môn thi có thế mạnh tiếp tục giữ vị trí ổn định trong top 10 toàn quốc về điểm trung bình qua các năm.

Cụ thể, môn Vật lí xếp thứ 2 (bằng năm 2023); môn Toán xếp thứ 3 (tăng 4 bậc so với năm 2023); môn Lịch sử xếp thứ 6 (giảm 1 bậc so với năm 2023); môn Hoá học xếp thứ 6 (tăng 2 bậc so với năm 2023); môn Địa lí xếp thứ 7 (tăng 4 bậc so với năm 2023); môn Ngoại ngữ xếp thứ 8 (bằng năm 2023); môn Ngữ văn xếp thứ 8 (giảm 1 bậc so với năm 2023).

Xếp hạng các khối thi truyền thống: khối A, A1 xếp thứ 2; khối B xếp thứ 10; khối C, D1 xếp thứ 5 toàn quốc.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai Kế hoạch 73 về nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT (năm thứ 4). Các trường THPT, các trung tâm GDTX, GDNN đã xây dựng kế hoạch ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó, chú trọng công tác phân công chuyên môn, ưu tiên giáo viên có chuyên môn tốt dạy khối 12; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh, kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Sở GD-ĐT cũng thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch 73. Toàn tỉnh chia thành 8 cụm chuyên môn, tổ chức 12 đợt sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 12 được trao đổi, học tập kinh nghiệm. Sở GD-ĐT đã tổ chức 10 hội nghị phân tích, đánh giá, thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng 9 môn thi.

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành bộ đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GD-ĐT đã tổ chức xây dựng hệ thống đề và các chuyên đề ôn tập, kết quả đã triển khai 261 đề ôn tập.

Sở này cũng đã triển khai ôn tập trực tuyến thực hiện từ 15/5 đến 26/6 cho học sinh toàn tỉnh. Những học sinh đạt điểm cao qua các đợt thi thử tốt nghiệp THPT được đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh trực tiếp bồi dưỡng ôn tập giai đoạn nước rút để nâng cao kết quả điểm bài thi hướng đến vị trí top đầu của các khối thi truyền thống.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc khối C; có 2 á khoa khối D1; 2 thí sinh đứng thứ 3, thứ 4 khối A toàn quốc.