Bé Thị Khánh Băng (9 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang) là nhân vật trong bài viết: “Xin hãy giúp đỡ bé gái 9 tuổi bị ung thư giác mạc có nguy cơ mù loà”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đinh bé Thị Khánh Băng. Ảnh: Trần Tuyên

Tiên là con gái lớn của vợ chồng chị Thị Mỹ Kiều (26 tuổi). Sau Tết Nguyên đán 2025, mắt của Băng bị đỏ nhẹ nên chị cho con đến trạm y tế thăm khám, mua thuốc uống.

Tuy nhiên, con không có dấu hiệu thuyên giảm nên chị đưa con đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, sau khi siêu âm, chụp MRI, bác sĩ thông báo tin dữ, Băng bị ung thư giác mạc.

Vậy là một đứa trẻ mới 9 tuổi, chưa kịp cảm nhận hết thế giới xung quanh đã phải làm phẫu thuật mắt bên trái để gắn mắt giả. Ngày em lên bàn mổ, các bác sĩ cho hay em cần tiếp tục điều trị.

Sau ca phẫu thuật cắt khối u, Băng được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 để tiếp tục xạ trị nhằm ngăn ngừa lây lan. Chị Kiều cho biết, con vừa thăm khám và được yêu cầu tiếp tục khoảng 20 đợt xạ trị.

Chị Kiều làm công nhân công ty lương 5 triệu đồng/tháng, chồng làm thợ hồ cũng thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị vừa nuôi cha mẹ già, vừa chăm 2 con, kinh tế gia đình sức cùng, lực kiệt.

“Ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ, được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay, gia đình còn nhận hơn 20 triệu đồng từ các mạnh thường quân, tổ chức thông qua tài khoản cá nhân. Con đường tìm ánh sáng của con đã bớt phần gian nan”, chị Kiều tâm sự.

Bà Lê Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của Báo VietNamNet, sự động viên của quý bạn đọc, các mạnh thường quân. Nhờ có số tiền này, gia đình chị Kiều giảm bớt phần nào khó khăn, giúp Băng có cơ hội tiếp tục điều trị.