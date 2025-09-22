Đại diện Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Việt Đức vừa trao số tiền 50.021.625 đồng đến em Đào Mạnh Thế (SN 2002, thôn Vĩ Nguyên, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) – nhân vật trong bài viết: “Rất cần cộng đồng giúp đỡ chàng trai 23 tuổi có nguy cơ sống đời thực vật”.

Số tiền 50.021.625 đồng bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ đã được trao tận tay gia đình em Đào Mạnh Thế.

Kết thúc ca làm đêm tại xưởng sứ ở xã Tiền Hải (Hưng Yên), Thế trở về nhà thì bất ngờ gặp tai nạn.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình, do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã chuyển Thế đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, Thế được phẫu thuật cấp cứu, tạm thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết do tổn thương não nghiêm trọng, Thế bị liệt nửa người bên trái, nguy cơ phải sống đời thực vật.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, bố đi làm ăn xa, ba chị em Thế sống cùng bà nội. Từ lúc Thế nhập viện, chi phí thuốc men mỗi ngày lên tới 5 triệu đồng, vượt ngoài khả năng xoay xở của gia đình.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 50.021.625 đồng để Thế có thêm điều kiện chữa trị.

Chị Đào Thị Khánh Huyền (chị gái của Thế) cho biết hiện em đã được xuất viện, về nhà tự chăm sóc và uống thuốc.

“Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này chúng tôi sẽ dành để mua thuốc và điều trị dinh dưỡng cho em. Ân tình này chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Huyền xúc động nói.