MS 2025.254

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn Phúc Xá, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Hạnh (80 tuổi) lặng lẽ ngồi bên góc giường, ánh mắt nhuốm nỗi bi thương. Từ ngày con trai gặp nạn, ngôi nhà vốn đã hiu quạnh lại càng thêm trống vắng.

Anh Thuận gặp tai nạn nguy kịch khi giúp người dân dựng nhà sau bão. Ảnh: Sỹ Thông

Sáng 28/8, khi cơn bão số 5 (bão Kajiki) vừa tan, anh Nguyễn Đức Thuận cùng bà con trong thôn tranh thủ dựng lại mái nhà cho một hộ dân bị hư hỏng. Thật không may, trong lúc leo lên mái nhà, anh bất ngờ trượt chân ngã xuống, đập đầu vào nền bê tông.

Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Suốt gần 20 ngày qua, anh vẫn hôn mê sâu, phải thở máy và dùng thuốc liên tục. Các bác sĩ cho biết anh bị tổn thương não nặng, hỏng mắt phải và cần nhiều ca phẫu thuật phức tạp như nuôi não, ghép sọ, với chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Anh Thuận đang đối mặt với nguy cơ sống thực vật. Ảnh: Sỹ Thông

Bản thân anh Thuận là lao động tự do, không có bảo hiểm y tế. Từ ngày nhập viện, riêng tiền thuốc mỗi ngày đã tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng – con số vượt quá sức tưởng tượng đối với mẹ già và gia đình nghèo khó.

Anh Thuận chưa lập gia đình, hiện sống cùng mẹ. Anh trai của anh – anh Nguyễn Phi Hùng (SN 1980) – đã có vợ và hai con, song do hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình vẫn phải sống chung một mái nhà. Để tiện cho sinh hoạt, bà Hạnh và anh Thuận chuyển ra ở trong căn bếp phía sau.

Người mẹ khốn khổ, bất lực nhìn con trai gặp nạn. Ảnh: Sỹ Thông

Cả đời tần tảo nuôi ba người con sau khi chồng mất sớm, nay tuổi cao sức yếu, bà Hạnh chỉ trông vào khoản trợ cấp lương hưu mất sức chưa đến 3 triệu đồng mỗi tháng.

Nghẹn ngào, bà chia sẻ: “Thằng Thuận thương mẹ lắm. Nó đi làm thuê khắp nơi, ai kêu gì làm nấy. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nó chưa lập gia đình, chỉ lo mẹ già thôi... Giờ nó nằm đó, bác sĩ bảo cần nhiều tiền lắm. Bà già như tui thì biết lấy gì để cứu con...”.

Từ ngày con trai gặp nạn, bà Hạnh sống trong thấp thỏm, ngày nào cũng ngồi lặng trong phòng con, chỉ cần nghe tiếng xe dừng trước cổng là bà lại khấp khởi hy vọng có tin tốt lành từ bệnh viện.

Hoàn cảnh của anh Thuận đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng thôn Phúc Xá, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền đã vận động bà con hỗ trợ một phần chi phí ban đầu cho anh Thuận. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn, vượt quá khả năng của địa phương. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Thuận có cơ hội vượt qua khó khăn này”.