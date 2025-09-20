MS 2025.253

Nằm bất động trên giường bệnh, anh Hưng hiện đang phải chống chọi từng cơn đau thắt ruột. Xót xa hơn nữa là gia cảnh anh thực sự éo le.

Bố mất sớm, mẹ tai biến, anh Nguyễn Viết Hưng bị bại não bẩm sinh giờ lại mắc bệnh trọng rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, khi mới 2 tuổi, sau một lần sốt cao, anh Hưng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bại não, mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Từ đó, cuộc đời anh gắn liền với giường bệnh.

Bất hạnh chưa dừng lại, vài tháng sau, bố anh qua đời đột ngột vì cơn cảm nặng, để lại gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con trai khuyết tật cho mẹ anh, bà Trần Thị Minh (SN 1971).

Một mình bà Minh chỉ biết dựa vào ruộng vườn, chăn nuôi cầm cự qua ngày, lo từng bữa cơm, từng viên thuốc cho con. Không tích cóp được gì, suốt mấy chục năm qua, hai mẹ con sống lay lắt trong cảnh nghèo túng.

Nỗi lo lớn nhất của bà là nếu chẳng may mình gặp chuyện, Hưng sẽ bơ vơ giữa đời. Vì thế, hơn 10 năm sau ngày chồng mất, bà quyết định sinh thêm một người con – em Trần Thị Thủy – để vừa có chỗ dựa tuổi già, vừa để Hưng bớt đơn độc.

Những tưởng niềm an ủi nhỏ bé ấy sẽ giúp bà vững vàng hơn, nhưng năm 2021, bà Minh bị tai biến mạch máu não, liệt một phần cơ thể, không còn khả năng lao động.

Mẹ bị tai biến, em gái còn nhỏ nên gia đình nội ngoại phải thay nhau vào viện chăm sóc anh Hưng.

Từ đó, gánh nặng chăm sóc Hưng càng thêm đè nặng trong khi Thủy vẫn còn tuổi ăn học. Gia đình rơi vào cảnh khốn khó, từng bữa cơm cũng phải chắt chiu, không có một khoản tiết kiệm nào.

Nhưng tai ương chưa dừng lại. Cách đây hơn một tháng, Hưng liên tục đau bụng, rối loạn tiêu hóa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị giãn đại tràng, tắc ruột, cần phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo mới có hy vọng cứu sống. Chi phí phẫu thuật ước tính 25–30 triệu đồng. Đây là số tiền vượt quá khả năng của gia đình vốn không còn lao động chính.

Những ngày anh Hưng nằm viện, vì sức khỏe yếu và con gái còn nhỏ, bà Minh đành nhờ bác rể – ông Phan Văn Hồng (SN 1958) – chăm sóc con trai.

Ông Hồng nghẹn ngào: “Bao nhiêu năm qua, nhìn cháu đã khổ vì bại não, giờ lại nguy kịch vì tắc ruột. Giờ cần số tiền lớn để cứu cháu nhưng gia đình không ai còn khả năng xoay xở tiền bạc”.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, anh Hưng hiện đang được theo dõi tắc ruột, giãn đại tràng, cần can thiệp sớm để duy trì sự sống. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Bà Trần Thị Minh không may đổ bệnh, gia cảnh thật éo le.

Giữa cảnh nghèo túng, bệnh tật bủa vây, sự sống của anh Hưng đang mong manh từng ngày. Gia đình không còn nơi bấu víu, chỉ biết trông chờ vào tấm lòng sẻ chia của cộng đồng. Vì vậy, mỗi sự giúp đỡ lúc này sẽ là điểm tựa quý giá, tiếp thêm hy vọng để anh Hưng vượt qua cơn nguy kịch, đồng thời giúp mẹ già và em gái có thêm niềm tin vào tương lai phía trước.