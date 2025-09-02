MS 2025.235

Cuối tháng 8, nhận dòng tin nhắn từ đồng nghiệp mà tôi không khỏi xót xa: “Xin cứu giúp hoàn cảnh em Thị Khánh Băng (9 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Gia đình em không còn đường nào để xoay xở tiền viện phí nữa”.

Chiều muộn, lần theo địa chỉ tìm đến căn nhà nhỏ lợp tôn dột nát, nghi ngút khói, nằm nép mình bên con đường nhỏ nơi thôn quê. Đi vào bên trong, bà Danh Thị Lệ (59 tuổi, bà ngoại của Băng) đang nấu bữa cơm tối, còn Băng ngồi lặng lẽ bên bàn học, bé Thị Khánh Vy (4 tuổi, em gái Băng) đang nô đùa giữa phòng khách. Dù đã đến tuổi đi học, nhưng Vy vẫn phải quanh quẩn ở nhà vì gia đình quá khó khăn.

Khánh Băng cùng bà ngoại và em gái chuẩn bị cặp sách bước vào năm học mới. Ảnh: T.T

Bà Lệ bị bệnh khớp. Ông ngoại của Băng ở tuổi 60 lại mắc bệnh phổi, phải uống thuốc thường xuyên. Chị Thị Mỹ Kiều (26 tuổi, mẹ của Băng) làm công nhân tại khu công nghiệp ở tỉnh Kiên Giang (cũ), chồng chị làm thợ hồ.

Trao đổi qua điện thoại, chị Kiều cho biết, sau Tết Nguyên đán 2025, mắt của Băng chỉ đỏ nhẹ nên chị cho con đến trạm y tế thăm khám, mua thuốc uống.

Nhưng uống thuốc một thời gian thấy mắt con gái không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình mới đưa Băng lên bệnh viện tuyến tỉnh và sau đó lên bệnh viện TPHCM. Sau khi siêu âm, chụp MRI, bác sĩ thông báo tin dữ, Băng bị ung thư giác mạc. Nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Kiều ngã quỵ, oà khóc nức nở ngay tại phòng khám.

Cô bé Băng mới 9 tuổi nhưng có nguy cơ mù loà, bé chỉ ước được khỏe mạnh để tiếp tục học tập, sau này lo cho gia đình. Ảnh: T.T

Vậy là một đứa trẻ mới 9 tuổi, chưa kịp cảm nhận hết thế giới xung quanh đã phải làm phẫu thuật mắt bên trái để gắn mắt giả. Ngày em lên bàn mổ, các bác sĩ cho hay cần tiếp tục điều trị.

Sau ca phẫu thuật cắt khối u, Băng được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 để tiếp tục xạ trị nhằm ngăn ngừa lây lan.

“Không biết kiếm đâu ra tiền để giữ mắt cho con”

Ngày khai giảng cận kề, hai cha con Băng tiếp tục lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 xạ trị lần thứ 6. Chị Kiều vay mượn khắp nơi bên ngoài được 10 triệu đồng với lãi suất cao, vừa mua sách vở, vừa chữa trị cho con.

Mặc dù Băng được bảo hiểm y tế hỗ trợ viện phí, nhưng có nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm gia đình phải tự chi trả vô cùng đắt đỏ, vì thế chi phí mỗi đợt điều trị của con từ 4-5 triệu đồng; chưa kể chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian đưa con vào viện điều trị.

Sau lần xạ trị này, bác sĩ cho biết con sẽ vào viện khám lại và làm các xét nghiệm, kiểm tra để bác sĩ chẩn đoán xem con tiếp tục điều trị trong bao lâu nữa.

“Công việc của chồng bữa có, bữa không. Mức lương 5 triệu đồng của tôi chỉ đủ xoay xở bữa ăn trong gia đình, tháng nào tăng ca thì đỡ được chút ít. Nhưng sau những ngày dài chữa bệnh cho con rất tốn kém, bây giờ vợ chồng tôi hết khả năng rồi, không biết phải làm sao. Tuy nhiên chúng tôi cũng không dám bỏ cuộc, vì bỏ cuộc rồi thì sau này con mình biết sống sao”, chị Kiều nghẹn giọng.

Băng phụ giúp bà ngoại công việc trong gia đình. Ảnh: T.T

Ước mơ của Băng giản dị chỉ là được nhìn thấy ánh sáng, được đi học, về nhà nấu cơm cho ông bà, ba mẹ. Trong khi đó, vợ chồng chị Kiều mong con cứu được mắt còn lại, thế nhưng con đường phía trước lại đang bế tắc.

Đại diện Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành xác nhận, hoàn cảnh gia đình cháu Thị Khánh Băng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Việc điều trị của cháu bé còn kéo dài và tốn kém, lúc này nếu gia đình nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng thì cháu Băng sẽ có cơ hội sống, có hy vọng sẽ nhìn thấy ánh sáng.