Trình Quốc hội đề xuất bỏ quy định không lái xe quá 48 giờ mỗi tuần; Hơn 100 người mở đường mòn, gùi lương thực cho 1.700 người bị cô lập do sạt lở… là hững thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất các quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) có một số điểm mới như mở rộng, cho phép soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước trên mạng máy tính là mạng LAN độc lập được thiết lập trong phạm vi trụ sở cơ quan, tổ chức, không phải mã hóa bằng mật mã cơ yếu nhằm tháo gỡ triệt để vướng mắc tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết dự thảo bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để xâm phạm bí mật nhà nước; bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước đối với chính quyền cấp xã và một số cơ quan ở trung ương tổ chức theo mô hình khu vực. Dự thảo cũng bổ sung, hoàn thiện các quy định về xử lý văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước trên môi trường điện tử. Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật. Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, đối với nội dung liên quan đến việc sao, chụp tài liệu và vật chứa bí mật nhà nước, Ủy ban này đề nghị phân cấp thẩm quyền cho cấp phó (không cần ủy quyền). Việc này nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm đúng chủ trương phân cấp, phân quyền.