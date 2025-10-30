Thủ tướng phê duyệt Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; Cục CSGT thí điểm sơn chữ 'Dừng lại' trên đường để nhắc tài xế giảm tốc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng phê duyệt Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Mục tiêu của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh để góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam. Mục tiêu cụ thể được đưa ra là giai đoạn 2025-2030, tất cả cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị vùng thuận lợi đảm bảo điều kiện cho trẻ làm quen với tiếng Anh; tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Cũng giai đoạn này, ít nhất 20% số cơ sở giáo dục đại học trên cả nước (trừ các cơ sở dùng ngoại ngữ khác tiếng Anh) đạt mức độ 1,5% cơ sở đạt mức độ 2 và 3% cơ sở đạt mức độ 3. Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Ước tính Đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.