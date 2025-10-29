Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp; Thí điểm cấm ô tô tải đi ở làn 1 cao tốc Nội Bài - Lào Cai… là nhưng thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Về chính trị, tư tưởng, dự thảo nghị định nêu rõ những phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật với công chức, viên chức lãnh đạo. Đồng thời, dự thảo cũng quy định về trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; thành tích, kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác; một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm được cụ thể hóa như tại quy định của Quy định số 350-QĐ/TW. Dự thảo đưa ra yêu cầu tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; phó trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục... Về trình độ quản lý nhà nước, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Theo đó, dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.