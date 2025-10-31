Thủ tướng: Sẽ xem xét tăng lương sớm hơn; Đề nghị thu hẹp chênh lệch giá vàng với thế giới xuống dưới 5 triệu đồng/lượng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Sẽ xem xét tăng lương sớm hơn

Chiều 30/10 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Theo Thủ tướng, nợ công, nợ nước ngoài, nợ chính phủ đều giảm, đời sống nhân dân nâng lên, chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Ông cho biết nhiệm kỳ này chi 3,4 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước trình trên 10.000 dự án, song theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án được cắt giảm và đến nay chỉ còn hơn 4.700 dự án. “Giảm số lượng dự án mới tập trung làm được hệ thống cao tốc ở ĐBSCL. Đầu nhiệm kỳ tôi vào chỉ bàn quyết tâm, còn vấn đề đầu tiên là tiền đâu thì không có. Nhưng rồi chúng ta đã thu xếp được để làm”, Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, tăng đầu tư cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và có khoản dự chi cho các vấn đề phát sinh như đại dịch, thiên tai. Lắng nghe nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng dự toán chi chưa sát, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận điều này và cho rằng đó là khuyết điểm cần khắc phục. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định tất cả các khoản tăng thu, giảm chi đều xin ý kiến Quốc hội và thời gian qua việc này đã “đi đúng hướng”. “Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương ngay vào đầu năm 2026. Theo kế hoạch, việc tăng lương được thực hiện vào tháng 7/2026. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn".