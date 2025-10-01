Thủ tướng yêu cầu trước 5/10 chi trả xong cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178; xuất công khai tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành, Kho bạc nhà nước và các đơn vị bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178, Nghị định số 67, hoàn thành trước ngày 5/10. Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10 với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước 31/8. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ. Đồng thời xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.