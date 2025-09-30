Đưa vụ 255 người tán sỏi bằng máy hỏng vào diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi; Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa vụ 255 người tán sỏi bằng máy hỏng vào diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo yêu cầu phấn đấu đến hết năm và trước Đại hội lần thứ 14 của Đảng, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Thường trực Ban chỉ đạo lưu ý các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn 2), các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương... Đặc biệt, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Quan điểm là “khởi tố 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Thường trực Ban chỉ đạo cũng lưu ý, tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm... Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.