Đề xuất những đối tượng đầu tiên được khám sức khỏe miễn phí định kỳ từ 2026; Thiếu giáo viên ở mức báo động, từ mầm non tới phổ thông thiếu 102.000 người… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất những đối tượng đầu tiên được khám sức khỏe miễn phí định kỳ từ 2026

Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, nhằm thể chế hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Về giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Bộ Y tế ước tính chi phí khoảng 6.000 tỷ đồng/năm, thực hiện tăng dần đối tượng theo lộ trình. Theo Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân từ năm 2026 theo đối tượng ưu tiên với khoảng 20 triệu người. Liên quan giải pháp về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, dự thảo nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026 bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng và dược sỹ được xếp lương từ bậc 2. Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí để thực hiện khoảng 4.481,1 tỷ đồng. Về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe, theo Bộ Y tế, việc đào tạo và cấp văn bằng đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe đã được triển khai tại Việt Nam hơn 50 năm nhưng chưa được công nhận trong hệ thống văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân trong khi nhân lực y tế được đào tạo chuyên khoa đang là lực lượng nòng cốt ở tất cả các cơ sở y tế.