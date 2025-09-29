Bộ Nội vụ nói về chế độ 154 với cán bộ không chuyên trách được ký hợp đồng mới; 90% nhân sự công nghệ đang dùng trí tuệ nhân tạo trong công việc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ nói về chế độ 154 với cán bộ không chuyên trách được ký hợp đồng mới

Bà Nguyễn Thị Bích Sửu mới đây gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ liên quan đến việc giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách sau khi chuyển công tác. Cụ thể, bà Sửu kể trường hợp cán bộ không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 1/7 vừa qua nhưng chưa nhận các chế độ theo quy định tại Nghị định số 154, sau khi nghỉ đã ký hợp đồng làm kế toán tại một đơn vị sự nghiệp công lập có thu, với tiền lương được chi trả từ nguồn thu sự nghiệp khác của đơn vị. Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố... được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ việc thì sẽ được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị định số 154. Sau khi đã hưởng chế độ hỗ trợ một lần này, nếu cá nhân tiếp tục ký hợp đồng làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được trả lương từ nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị, điều này không ảnh hưởng đến quyền hưởng chế độ đã được quy định trước đó. Quy định này thể hiện tính nhân văn và nhất quán của chính sách: Nhà nước bảo đảm chế độ cho cán bộ không chuyên trách khi nghỉ việc, đồng thời mở ra cơ hội để họ tiếp tục làm việc, cống hiến và có thu nhập tại những môi trường khác.