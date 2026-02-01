Thủ tướng: Minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực với dự án đường sắt tốc độ cao; Bộ Nông nghiệp và Môi trường lên tiếng việc 300.000 tấn hàng ùn tắc ở cửa khẩu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực với dự án đường sắt tốc độ cao

Chiều 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ban chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai công việc, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các dự án đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt kết nối với Trung Quốc sẽ đạt được nhiều mục tiêu như tạo đà, tạo lực, tạo thế cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên; kéo giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa; chống ùn tắc giao thông... Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai công việc một cách chủ động theo thẩm quyền với mệnh lệnh hành động. Với đặc thù các công trình, dự án có quy mô, tổng mức đầu tư rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không" (không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm) trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, việc triển khai dự án trên tinh thần "5 hóa" (số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp), "3 có" (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp) và "2 không" (không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân). Thủ tướng cũng lưu ý phòng chống lãng phí, tiêu cực, phát hiện từ sớm, điều chỉnh ngay từ đầu.