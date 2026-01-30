Điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở trong tháng 3/2026; Hà Nội chốt môn thứ ba thi vào lớp 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và các khoản trợ cấp ngay trong quý 1/2026 nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Nội dung này được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP của Thủ tướng, trong đó hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành để triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, Chính phủ phân công nhiệm vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206/2025 của Bộ Chính trị. Cụ thể, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; đồng thời phối hợp điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp nêu trên, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong quý 1/2026. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng và tăng lương hưu với mức 15%. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp để triển khai từ năm 2026.