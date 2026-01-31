Phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa 14; Cục CSGT phản hồi thông tin 'tăng mạnh mức phạt nồng độ cồn trong năm 2026’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ngày 30/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 tham gia Ban Bí thư khoá 14. Bộ Chính trị quyết định phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa 14 gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Ban Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trước đó, ngày 23/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa 14 gồm 13 người, trong đó 10 ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.