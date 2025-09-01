Tàu quân sự nước ngoài được nới số lần đến thăm Việt Nam; Gần 5.700 tỷ đồng quà tặng 2/9 đã được trao đến tay người dân… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tàu quân sự nước ngoài được nới số lần đến thăm Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 234 về các quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và tàu quân sự Việt Nam đi nước ngoài. Tàu quân sự của cùng một quốc gia đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm không quá 3 lần trong 1 năm; không được trú đậu quá 3 tàu tại cùng một cảng trong cùng một thời điểm, thời gian trú đậu không quá 7 ngày. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Quy định mới đã nới rộng số lần tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam trong 1 năm, từ 1 lần thành 3 lần. Việc này nhằm tạo điều kiện cho tàu quân sự của một quốc gia có thể cùng thực hiện kế hoạch giao lưu, thăm xã giao nhiều lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong 1 năm, khắc phục tình trạng Bộ Quốc phòng phải thường xuyên báo cáo, xin phép Chính phủ khi thực tiễn xuất hiện những ngoại lệ vượt quá quy định trong nghị định. Bộ trưởng Quốc phòng sẽ quyết định, quy định trình tự, thủ tục cấp phép cho tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam.