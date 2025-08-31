Thông tin mới nhất về cách thức tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2/9 cho người dân; Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trên cơ sở Nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà công dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng. Theo đó, về đối tượng nhận quà, quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 263 nêu rõ: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền. Việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID. Hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID.