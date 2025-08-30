Bộ Chính trị: Xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp mới áp dụng toàn hệ thống; Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Bộ Nội vụ chủ động xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế rà soát các thông tư hướng dẫn định mức biên chế của ngành, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước khi ban hành theo thẩm quyền. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sắp xếp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh theo chỉ đạo. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị. Kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.