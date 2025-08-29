Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập 2/9; Bộ GD-ĐT: Trục trặc xét tuyển đại học là do các trường, hệ thống của Bộ không lỗi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập 2/9

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.