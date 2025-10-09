Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới; Đề xuất chồng được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới

Sáng 8/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hội nghị đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Ban chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội 14 với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững… Trung ương thống nhất kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau hội nghị Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.