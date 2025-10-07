GDP 9 tháng ước đạt 7,85%, Việt Nam tăng trưởng sát kịch bản; Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi khác trong vụ án Hoàng Hường… là những thông tin nổi bật trong ngày.

GDP 9 tháng ước đạt 7,85%, Việt Nam tăng trưởng sát kịch bản

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ, mức cao thứ hai kể từ năm 2011, chỉ sau quý III/2022 (14,38%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,98%; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%. GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là thách thức lớn, lãnh đạo Cục Thống kê lưu ý một số nhiệm vụ. Trong đó, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế; liên tục cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, hài hòa các chính sách tài khóa, tiền tệ điều hành kinh tế vĩ mô. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài...