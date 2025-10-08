Mục tiêu 2030: Quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người, tuổi thọ đạt 75,5 tuổi; Bộ Xây dựng muốn siết cho vay mua nhà thứ 2 trở lên… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội 14

Buổi sáng 7/10, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Cụ thể là dự thảo các văn kiện trình Đại hội; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội; dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội 14. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị.