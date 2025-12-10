Đề xuất cấm thành lập quỹ từ thiện, quỹ xã hội để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư; Rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi sau mưa lũ cực đoan… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm doanh nghiệp tác động quy hoạch vì lợi ích cục bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ngày 8/12 ký ban hành Kết luận số 224 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết nối đô thị với nông thôn, giữa các đô thị với nhau; kết nối đô thị với các hạ tầng giao thông chiến lược (cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy). Các đô thị đóng vai trò trung tâm phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, địa phương và hội nhập quốc tế, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa truyền thống. Bộ Chính trị lưu ý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; tập trung xử lý dứt điểm tình trạng "quy hoạch treo"; khẩn trương hoàn thành các dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ. Trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại các thành phố và các khu vực đang trong quá trình đô thị hóa cần được tăng cường quản lý. "Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn. Nghiêm cấm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tác động, chi phối công tác quy hoạch vì lợi ích cục bộ" - Bộ Chính trị nêu quan điểm. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị, xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và TPHCM. Chính quyền đô thị cần được nâng cao trách nhiệm và năng lực trong ứng phó thiên tai, xử lý các tình huống khẩn cấp, khủng hoảng. Thủ đô Hà Nội và TPHCM được tập trung phát triển để trở thành đô thị văn minh toàn cầu.