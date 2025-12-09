Đại biểu Quốc hội: Nếu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng; Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ 100% lương hằng tháng cho công chức quản lý thuế… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp

Sáng 8/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, trong đó khẩn trương tham mưu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ. Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý về việc kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ hay hết thời hạn bổ nhiệm. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng...