Việt Nam đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục; Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu tìm cách quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội, TPHCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập lụt của TPHCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu). Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Bộ Chính trị theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Với nội dung xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập lụt của TPHCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu), Thủ tướng đánh giá cao, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo Bộ Chính trị do Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị. Thủ tướng đề nghị tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục cập nhật đầy đủ các thông tin để hoàn thiện nội dung báo cáo về dự án chống ngập lụt của TPHCM. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh cần có chỉ đạo chung trên cả nước và nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương trọng điểm, trước hết là Hà Nội và TPHCM. Thủ tướng chỉ đạo rà soát lại, nếu đã có cơ chế, chính sách thì thực hiện theo thẩm quyền, nếu cần có các cơ chế, chính sách khác mà chưa được pháp luật quy định thì đề xuất Bộ Chính trị.