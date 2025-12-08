Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành và 12 địa phương giải ngân thấp; Từ năm 2026, không lập hóa đơn bị phạt cao nhất 80 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành và 12 địa phương giải ngân thấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm nay. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (58,2%), về số tuyệt đối cao hơn khoảng 155,7 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra. Đồng thời, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước. Kết quả giải ngân 11 tháng năm 2025 mặc dù cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, trong khi thời gian chỉ còn 55 ngày, khối lượng vốn phải giải ngân khá lớn (khoảng 360 nghìn tỷ đồng).