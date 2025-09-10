Bộ Công an đề xuất trả tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông; Cơ chế giá điện mới áp dụng từ 1/1/2026, dành cho khách hàng dùng nhiều điện… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương hoàn thiện phương án nhân sự khóa mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 190 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, tổ công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 báo cáo tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 14 của Đảng.